Rodrigo Simas vive José Venâncio em 'Renascer' - Fabio Rocha/TVGlobo

Publicado 18/07/2024 12:58 | Atualizado 18/07/2024 13:00

No mundo do teatro, poucas vezes uma cena causa tanto alvoroço quanto a que Rodrigo Simas protagonizou recentemente. Sob a direção ousada de Ciro Barcelos, o ator se "desnudou", literalmente, ao mergulhar na pele de Hamlet. Um trecho da peça capturou não apenas a nudez física, mas a entrega do ator e deu o que falar nas redes sociais.



Para Barcelos, esse momento vai além do simples choque. “O Teatro é um lugar de provocação, do contrário não teria sentido. É um desafio ao tabu, uma transgressão que arranca a máscara social e permite que ator e plateia se desnudem, acessem juntos os impulsos que fluem do interior de seus corpos, tornando-se assim um fenômeno conjunto", iniciou.

Esbanjando seu vocabulário, ele acrescentou: "Pois já na se trata apenas de uma história qualquer. Trata-se do tempo presente de algo orgânico que brota de uma reação primária. Se o prazer é o sinal de aprovação da natureza, quem dirá onde erramos? Até breve, logo estaremos de volta emocionando a todos com a história de um grande amor, entre um ator e um príncipe chamado Hamlet”.

Nos comentários do vídeo, o artista e a peça colecionaram elogios. “Ator lindo, talentoso, corajoso. Poucos teriam a coragem de assumir, sozinho no palco, um personagem tão complexo como Hamlet! Rodrigo merece prêmios, aplausos , respeito. Interpretação visceral! Definitivamente provou que não é só um rostinho bonito”, disparou um fã, impactado com a cena. “Tudo muito perfeito”, destacou outro.