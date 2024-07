Bruno Gagliasso resgata personagem com esquizofrenia: 'Desmistificar' - Foto: Reprodução

Bruno Gagliasso resgata personagem com esquizofrenia: 'Desmistificar'Foto: Reprodução

Publicado 18/07/2024 20:28 | Atualizado 18/07/2024 20:28

Bruno Gagliasso emocionou seus seguidores nesta quinta-feira (18) ao fazer uma profunda reflexão sobre saúde mental. Relembrando sua atuação icônica como o eterno Tarso de "Caminho das Índias" (2009), o ator destacou a importância de discutir temas como depressão, ansiedade e esquizofrenia na TV.

Em seu perfil no Instagram, ele refletiu sobre o personagem. "Dá pra acreditar que o Tarso já tem quinze anos? Lá em 2009 ainda não discutíamos sobre saúde mental da forma que falamos hoje. Depressão? Ansiedade? Esquizofrenia? Bipolaridade? Tudo era reduzido a “maluco”, “doido”. Sinto que Tarso foi um importante ponto de virada nessa conversa", iniciou.

O ator não poupou elogios à autora do folhetim por sua coragem em trazer à tona um tema tão delicado. “Com muita sensibilidade, Glória Perez fez o Brasil olhar para essa questão. Colocou em horário nobre, para milhões de brasileiros, todo o processo de diagnóstico e aceitação de uma condição como a esquizofrenia”, elogiou.

O marido de Giovanna Ewbank também compartilhou como foi sua preparação para viver Tarso, um jovem com esquizofrenia. Ele contou que já tinha algum conhecimento sobre o tema por conta da peça de teatro " Um Certo Van Gogh", mas que o papel na novela exigiu uma preparação intensa. Inclusive, o famoso precisou conversas com especialistas e pessoas que possuíam familiares com a mesma condição.



Para finalizar, Gagliasso refletiu sobre o impacto que sua atuação teve na vida de muitas famílias. "Recebia diariamente relatos de famílias que se identificavam com aquele drama, gente que pôde compreender melhor uma situação que acontecia dentro de casa. Sou muito grato por ter dado vida ao Tarso, por ter contribuído - nem que seja um pouquinho - para desmistificar esse assunto", concluiu emocionado.