Alcione se arrisca no funk e lança parceria inédita com Davi KneipFoto: Reprodução

Publicado 18/07/2024 12:17 | Atualizado 18/07/2024 15:28

O mundo do funk está prestes a ser sacudido por uma colaboração histórica: Alcione, a Marrom, aceitou pela primeira vez em sua carreira participar de um MTG com um funkeiro. O DJ, produtor e cantor Davi Kneip anunciou em suas redes sociais que lançará, no dia 2 de agosto, um MTG de "Você Me Vira a Cabeça", clássico da música brasileira.



Em uma publicação emocionada no Instagram, Davi compartilhou sua felicidade com os fãs: "Estou realizando um sonho! O primeiro da história da música brasileira a lançar um funk com a Alcione. Fico muito feliz em fazer parte desse projeto lindo junto ao meu irmão Kelner. Estamos abrindo uma porta gigante para o nosso gênero musical, com uma referência imensa da música brasileira. 02/08/2024 anotem essa data de BH pro mundo".



Davi explicou que a ideia do MTG já existia há algum tempo, mas foi necessário negociar com Alcione e sua gravadora para concretizar o projeto. "Estou feliz demais. Alcione é um ícone da música brasileira e esse lançamento vai revolucionar o funk", afirmou o artista, ansioso. Kelner também não escondeu a felicidade: Irmão maluquice! Tô com sorriso no rosto há uma hora. Haha conseguimos", disparou.

Nos comentários, fãs parabenizaram o famoso pela conquista. “Cadê a guia? Solta pra nós”, pediu uma internauta. “Foda! Conexão BH-RJ sempre rende bons frutos!”, elogiou outro. “Marrom no pique do pão de queijo! Zerou”, destacou uma terceira. “Sem palavras irmão, credo, Deus abençoe que hit”, desejou mais um.