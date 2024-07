Campeã do 'Quem quer ser um milionário?', revela tumor raríssimo - Foto: Reprodução

Campeã do 'Quem quer ser um milionário?', revela tumor raríssimoFoto: Reprodução

Publicado 19/07/2024 09:03 | Atualizado 19/07/2024 09:05

Jullie Dutra, de 39 anos, a primeira participante a ganhar o prêmio máximo no quadro 'Quem quer ser um milionário?' do "Domingão com Huck", compartilhou uma história pessoal impactante. Aproveitando o Julho Verde, campanha de prevenção do câncer de cabeça e pescoço, ela revelou que em 2020 foi diagnosticada com um raríssimo tumor intracraniano de face, chamado Schwannoma.

Em seu perfil no Instagram, ela desabafou sobre a doença. "Em 2020 eu descobri um tumor raríssimo, que, na literatura médica, representa 0,07% a 0,36% dos tumores intracranianos de face. O nome dele: tumor de Schwannoma, localizado na saída do forame mentoniano. Como estava grávida [Jullie é mãe de Maria Helena, de 4 anos] e vivíamos uma pandemia, adiamos a cirurgia e ficamos acompanhando, aliás eu até hoje acompanho ele!", iniciou.



Jullie descobriu que o tumor é benigno. Porém, apresenta complicações. "Em 2022 fiz um procedimento cirúrgico, não para a retirada, mas para extrair uma pequena lasquinha e levar para um laboratório de São Paulo para laudar a biópsia. O resultado: benigno. No entanto, é um tumor que compromete minha sensibilidade de 1/3 do meu lábio inferior e sigo em atenta observação. Já ano passado, em uma consulta de rotina, descobri um nódulo de classificação 4, na minha tireoide, em que venho, desde então, a cada 4 meses , também, acompanhando com rigor", acrescentou.



"Tudo segue tranquilo, tenho uma vida normal, estou bem de saúde. Contudo, me sinto no dever e na obrigação de aproveitar o Julho Verde, campanha da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço sobre câncer de cabeça e pescoço, para alertar sobre a importância de fazer os exames, anualmente, e ter um acompanhamento com um médico especialista. O diagnóstico precoce e o acompanhamento preventivo, como no meu caso, salva vidas! Eu apoio as ações do Julho Verde e visto essa causa! Por sinal, semana que vem, estarei repetindo, novamente, minha bateria de exames! Já deu certo!", finalizou.