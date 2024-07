Poliana Rocha confessa como dá fim a 'discordâncias' com Virgínia - Foto: Reprodução

19/07/2024

Maria Alice e Maria Flor, filhas de Virginia Fonseca e Zé Felipe, estão temporariamente na casa dos avós, Leonardo e Poliana Rocha, em Goiânia, enquanto seus pais trabalham em São Paulo. O casal têm encantado os seguidores ao receberem as netas, mas a influenciadora revelou que levou uma bronca do sertanejo após uma atitude em relação a uma delas.



Poliana contou em suas redes sociais que Leonardo chamou a sua atenção após se preocupar com Maria Alice. A menina, segundo a avó, estava sentindo falta de seu próprio quarto, que está em reforma para acomodar também seu irmão, José Leonardo. “Tava almoçando aqui com o marido e acabei de levar uma cassetada dele, eu falando, porque a Maria Alice tá super estranhando o quarto que ela tá dormindo, sabe?", iniciou.



Poliana detalhou a reação de Leonardo à situação. "Aí comentando isso na hora do almoço com o Leo, aí ele falou: 'para de ficar dengando demais essas meninas, cê denga demais, olha aí, dormir numa cama de casal maravilhosa, colchão maravilhoso, quarto perfeito, aí você fica dengando, com dó, não é assim não', aí me cassetou", relatou. Ela admitiu que pode estar mimando as netas, mas disse que não consegue evitar.



Vale lembrar que Poliana está reformando o quarto dos netos pela terceira vez, uma obra que começou sem o conhecimento de Leonardo, para receber a chegada de José Leonardo. Além disso, a famosa revelou que começará uma reforma em sua suíte, e já garantiu que o projeto será luxuoso.