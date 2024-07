Lumena aconselha Davi Brito: ’Se eu cancelada consegui, você consegue’ - Foto: Reprodução

Publicado 19/07/2024 10:36 | Atualizado 19/07/2024 10:37

Lumena Aleluia, que saiu do BBB 21 sob intensa crítica, conseguiu dar a volta por cima e hoje é uma influenciadora. Embora ainda causa diversas polêmicas, a ex-sister também fecha campanhas com grandes marcas, participa de programas e podcasts. Com essa experiência, ela decidiu aconselhar Davi Brito, campeão do BBB 24, que supostamente perdeu seu único contrato publicitário pós-reality.



Em seu perfil no X, antigo Twitter, a pesquisadora foi didática: "Invista em você, Davi, mas invista em uma equipe. Se até eu, que saí cancelada e nunca cheguei nem perto de bater 1 milhão [de seguidores], fui acolhida por grandes marcas de distintos nichos, você também consegue. Tá autorizado a ressignificar sua jornada, pois ainda dá tempo", afirmou.

O conselho da famosa veio à tona após boatos de que o baiano perdeu seu único contrato publicitário com uma casa de apostas por violação contratual. Esse revés ocorre em um momento crítico para o ex-motorista de aplicativo, que tem visto sua base de seguidores diminuir enquanto outros ex-participantes do reality show prosperam na mídia e nas redes sociais.



Apesar das adversidades, Davi tem buscado novos caminhos. Com o dinheiro ganho no programa, ele investiu em propriedades para aluguel na Bahia. Além disso, ele revelou que está se preparando para prestar o vestibular de medicina.