Publicado 19/07/2024 12:02 | Atualizado 19/07/2024 12:02

Malvino Salvador resgatou bastidores de cena de beijo que fez com Guilherme Leicam no último capítulo de 'A Dona do Pedaço' (2019). O ator, que interpretava Agno na novela de Walcyr Carrasco, compartilhou uma experiência inesperada nos bastidores.



Durante participação no podcast "Papagaio Falante" ao lado da esposa, Kyra Gracie, ele expôs o artista. “Leicam bota a língua! Eu fiquei indignado. Eu tô lá [realizando o beijo técnico], eu sinto uma língua entrar e pensei ‘que porr* é essa cacet*’. Eu não parei, tava esperando a diretora dar o corte”, relembrou Malvino, arrancando risadas dos apresentadores.



Ainda no podcast, o ator detalhou a cena com bom humor: “Entrou uma língua de novo, porr*, uma língua gelada, bicho. Aí cortou, eu falei assim ‘porr*, não. Tá querendo tirar a casquinha de mim, brô?’”, brincou, lembrando da reação que teve ao falar com o colega de elenco após a cena.



Para os fãs que não lembram, Salvador interpretava Agno, um empresário bem-sucedido e sócio de uma construtora. Embora seu personagem fosse casado com Lyris (Deborah Evelyn), ele acaba se apaixonando pelo jovem Leandro, papel de Guilherme Leicam.