Publicado 19/07/2024 12:45 | Atualizado 19/07/2024 12:46

Ana Maria Braga abordou um tema importante: a menopausa. Nesta sexta-feira (19), no quadro 'Agora Vai' do programa 'Mais Você', a apresentadora conversou com a repórter Luiza Zveiter, que apresentou exercícios físicos recomendados para mulheres que estão passando por essa fase. Inclusive, a famosa surpreendeu ao revelar que nunca sentiu os sintomas da menopausa.



Ao discutir o tema que aflige tantas mulheres, a famosa foi direta ao ponto: "Eu nunca tive, mas gente que tem diz que é uma coisa fantástica de ruim. Qualquer tipo de exercício ajuda. Nós precisamos fortalecer e existem diversas formas para isso", declarou, citando como a atividade física é importante.



Por fim, a loira revelou sua experiência pessoal, detalhando o motivo de não ter enfrentado os sintomas típicos da fase. "Eu falei no começo que não tive menopausa porque precisei tirar o útero e ovário antes de entrar na menopausa. Eu não tive os desprazeres da menopausa. E comecei a fazer a reposição hormonal na sequência. Então, eu não passei pela menopausa", explicou.

Vale ressaltar que a menopausa é uma fase que marca o fim da menstruação e uma redução significativa na produção de hormônios femininos, incluindo o estrogênio e a progesterona. Sintomas como ondas de calor, fadiga e mau humor são comuns neste período na vida da mulher.