Luísa Sonza usa a tendência do 'boyfriend blush' - Reprodução do Instagram

Publicado 19/07/2024 13:12 | Atualizado 19/07/2024 13:13

Luísa Sonza celebrou seu aniversário de 26 anos nesta quinta-feira (18) com uma festa repleta de celebridades em São Paulo. No entanto, a comemoração rapidamente se transformou em um “show de horrores” nas redes sociais. Os looks dos convidados foram o principal foco das piadas e críticas dos internautas, que não pouparam ofensas à estética do evento.



As reações na web foram imediatas e bastante ácidas. "Gente, mas o dress code era roupa feia?", questionou um internauta, refletindo a surpresa de muitos com as escolhas dos famosos presentes no evento da loira. “O tema foi inimigos da moda”, comentou outro com ironia.



A situação se agravou com um comentário viral no Instagram, que acumulou mais de 2 mil curtidas, questionando se os convidados foram proibidos de ir bem vestidos. “Gente, só roupa feia! [emoji chocado]”, escreveu uma terceira, enquanto outra adicionou: “Graças a Deus minhas roupas de 20 reais são mais bonitas.”



Enquanto isso, Luísa Sonza continua brilhando em sua carreira, com seu recente sucesso, o 10º hit no topo das paradas do Spotify com “Sagrado Profano”. Apesar das piadas sobre sua festa, a cantora segue firme e forte no mundo da música, mostrando que sabe lidar bem com a crítica e continuar a conquistar seus fãs.