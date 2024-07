Elisângela e Davi Brito - Foto: Reprodução

Elisângela e Davi BritoFoto: Reprodução

Publicado 19/07/2024 16:01 | Atualizado 19/07/2024 16:02

Davi Brito, campeão do BBB 24, gerou polêmica ao dizer que estava doente, compartilhando a foto de um termômetro para provar sua febre. Internautas rapidamente apontaram que a imagem foi retirada da internet. O baiano ainda cancelou encontro com Tamires Assis, que já estava a caminho de Salvador (BA). Desde então, o ex-motorista de aplicativo recebeu uma onda de críticas e sua mãe teria o defendido.

Elisângela Brito, mãe de Davi, compartilhou uma reflexão que foi interpretada como indireta para os haters do ex-BBB. "Eu venho aqui trazer para vocês uma breve reflexão. A palavra lançada contra o nosso próximo, enganosamente, falsamente, olha o que ela faz... Aquele momento parecem deliciosas e prazerosas aquelas palavras, mas olha o que ela faz... Ela retorna para a boca que falou. E o corpo paga. Quantas pessoas têm perguntado hoje: 'por que estou sofrendo?', 'por que estou padecendo?'. É a lei do retorno! Então, a partir de hoje, pense no que você vai falar porque existe a lei do retorno", declarou.



O vídeo da matriarca, porém, parece não ter tido efeito entre os internautas "Ninguém planta laranja para colher caju, o mal do esperto é achar que todo mundo é burro, e que Deus é cego", disparou uma seguidora. "Fala para Davi parar de palhaçada, ter responsabilidade com as ações/falas dele, procurar conhecimento, estudar de verdade para assim ter domínio de questões no momento desconhecidas para ele, para todos vocês!", aconselhou outro.

Além disso, um usuário foi além e indicou uma nova estratégia para o baiano: "Seja sábia e peça para o seu filho tirar a mão do bolso e pagar uma assessoria para cuidar da carreira e da imagem dele próprio. Porque senão ele vai só se afundar cada vez mais com as cagadas que ele vem fazendo", detonou.