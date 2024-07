Carlos Alberto resgata conversa com Eliana e dispara: 'SBT perdeu' - Foto: Reprodução

Carlos Alberto de Nóbrega abriu o jogo sobre a saída de Eliana do SBT e foi sincero ao revelar se a Globo fez uma boa escolha ao contratá-la. Nesta quinta-feira (18), o apresentador relembrou conversas com a apresentadora sobre sua saída da emissora.

Durante participação no programa "Flow News", do YouTube, o famoso foi sincero sobre partida da apresentadora. "O SBT perdeu. Pelo que ela me disse, ela fez bem em sair. Porque ela é muito educada, tem a cabeça no lugar, entendeu? Tá na dela... Então, ela teve... Ela me disse há um ano que já estava planejando sair", comentou.



Carlos Alberto revelou que Eliana havia discutido sua decisão de deixar o SBT com ele há mais de um ano. "Mas os motivos, a gente não sabe. Ela me disse: 'Olha, Carlos Alberto, eu sei o que estou fazendo, está na hora de ir embora'. Depois teve aquela... Alguma coisa, que eu não sei... Com a Patricia [Abravanel]", mencionou, indicando que a decisão pode ter sido influenciada por fatores internos.



Para não causar tumulto, após mencionar a herdeira de Silvio Santos, o famoso disparou elogios: "Adoro a Patricia, sou fã de carteirinha. Tem uma garra... Imagine substituir Silvio Santos, imagine? Só ela podia fazer. Porque eu achava, sempre achava, que o Celso Portioli ia ficar no lugar do Silvio", afirmou, destacando a determinação e capacidade da jovem.



Ele continuou a falar sobre a atuação de Patricia no SBT. "Mas quem entrasse lá, acabava, porque a comparação ia ser terrível. E a Patricia entrou com a mesma garra que eu faço A Praça [É Nossa]. Ela se tornou uma pessoa que passa uma simpatia, que passa um ambiente bom...", acrescentou.