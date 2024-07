Marilene Saade parabeniza Stenio Garcia pelos 92 anos - Reprodução / Instagram

Publicado 19/07/2024

Stênio Garcia e sua esposa, Marilene Saad, abriram o coração sobre o início do romance. No programa "Conversa com Bial" desta sexta-feira (19), Mari recordou o primeiro encontro dos dois, nos bastidores da novela "Torre de Babel". Ela contou que, em uma cena, tropeçou ao correr de salto e acabou por ser consolada pelo ator, dando início ao romance.

A famosa explicou que conheceu o marido logo após a queda. "Teve um dia, em ‘Torre de Babel’, que eu tinha que chegar cansada para dar uma notícia para o personagem dele e para a personagem da Adriana Esteves, Aí eu vim correndo de salto no paralelepípedo, numa externa, e caí”, iniciou



Em seguida, foi quando Stênio se aproximou. “No final ele me chamou e falou ‘tem um exercício...’, e então começou a trazer muitos livros pra mim, dar dicas [...]. Eu já tinha feito a faculdade de teatro, mas acho que o meu grande professor foi aquele trabalho, naquele elenco estelar [...]e eu ali de gaiato”, acrescentou.



Por fim, com a ajuda do ator, ela continuou: “Bom, ele foi me conduzindo para que eu não me machucasse, e para que eu conseguisse estar na pele da personagem plenamente. Foram trocas de livros; muitas diárias de gravação, e aí começamos [...]. Teve um beijo, e depois fomos morar juntos", concluiu.



Durante a entrevista, Stênio Garcia também falou sobre sua trajetória na televisão, destacando o trabalho com Antônio Fagundes em "Carga Pesada". “Houve uma camaradagem de cara”, contou. O programa "Conversa com Bial" vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 23h30 no GNT, e logo após o "Jornal da Globo" na emissora do plim plim.