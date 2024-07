Anitta é homenageada como ’Agente de Mudança’ e recebe premiação internacional - Iude Richele

Publicado 26/07/2024 09:19 | Atualizado 26/07/2024 09:19

Rio - Anitta, de 31 anos, foi homenageada como "Agente de Mudança" e recebeu um troféu no "Premios Juventud 2024", que aconteceu na noite desta quinta-feira (25) em Porto Rico. A premiação internacional se refere ao impacto cultural de seu trabalho e luta pela conservação do meio ambiente e contra os preconceitos.



"Que honra! Quero muito agradecer. Acredito que quando somos artistas e alcançamos tanta visibilidade, é muito importante usarmos isso, não apenas para sermos ricos e famosos, como também para mudar a vida da sociedade. Mudar o mundo de alguma maneira”, disse a Poderosa em seu discurso.

"Temos um poder muito grande nas mãos. É muito ter números, sucesso, lotar arenas. Mas não podemos nos esquecer de que existe algo bem mais importante que isso: mudar a vida das pessoas. Obrigada", completou a cantora.Além da homenagem, a "Girl From Rio" realizou uma performance, que foi elogiada nas redes sociais. "Meu Deus, a versatilidade da Anitta é algo que nenhuma outra brasileira tem!!! Foi do funk pra salsa numa noite em uma premiação internacional", comentou um usuário do X, antigo twitter. "É incrível como ela é tão versátil. Ela se encaixa em tudo", opinou um fã.