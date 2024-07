Bianca Andrade desabafa sobre insegurança com a pele: Ficava com vergonha - Reprodução / Instagram

26/07/2024

Rio - A influenciadora digital Bianca Andrade utilizou as redes sociais, na noite desta quinta-feira (25), para desabafar sobre uma de suas maiores inseguranças, a pele. A empresária contou que hoje em dia, apesar de ter acesso aos melhores tratamentos e especialistas, ainda tem o rosto acneico e oleoso. No entanto, ressaltou o processo da autoaceitação.



"Pele perfeita não existe, e eu posso falar isso porque uma das maiores inseguranças que tenho na vida, que estou trabalhando muito, e foi até o motivo de eu gravar o vídeo para vocês, é que minha pele não é lisinha, sem textura e mancha. Isso porque hoje eu tenho todo o privilégio de ter um dermatologista, cuidar da minha pele e comprar os melhores produtos", iniciou a influenciadora.

Em seguida, ela contou que vive essa questão há mais de uma década. "Quem me acompanha desde o começo, há 13 anos, nos meus primeiros vídeos do YouTube, sabe que eu tenho uma pele com característica de pele oleosa, pele acneica e com poros", disse.Bianca afirmou que essa insegurança já interferiu no seu trabalho. "Eu lembro que é uma época eu parei de gravar vídeos porque minha pele ficava uma pele muito real na câmera [...] então, eu ficava com vergonha".A empresária contou que com o tempo, passou a se sentir melhor com a aparência, até que foi para o "BBB 20", da TV Globo. "Eu achei que eu estava bombando, numa fase muito linda, me amando", falou, enquanto mostrava suas imagens durante o confinamento. "Tem luzes que mostram totalmente só as e perfeições do seu rosto, como essas do Big Brother".A criadora de conteúdo disse que após o reality, buscou a autoaceitação. "Depois do Big Brother, eu comecei a tentar raciocinar em como lidar com a minha pele da melhor maneira, em como aceitar, porque ela não vai deixar de ser uma pele com marcas, textura e buraquinhos com poros [...] eu posso tentar amenizar mas não vai mudar", refletiu.Ela ainda deixou um recado para o público. "Se você está assistindo a esse vídeo, é porque eu superei isso [...] hoje a minha pele é outra coisa! Já virei tanto a página, com a pele cheia de acne. Hoje eu tenho que dar graças a Deus que é só textura! Está ótimo!", concluiu.