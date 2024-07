Danni Suzuki e Diogo Almeida se esbaldam em festa julina - Rogério Fidalgo / Agnews

Danni Suzuki e Diogo Almeida se esbaldam em festa julinaRogério Fidalgo / Agnews

Publicado 26/07/2024 07:49

Rio - Danni Suzuki curtiu pra valer o "Arraiá do Axé", no Rio, na noite desta quinta-feira (25), na companhia de alguns amigos. A atriz arrasou no forró, brincou no touro mecânico e também mostrou sua mira durante o arco e flecha. Em outro momento da festa julina, ela trocou de roupa e surgiu linda de noivinha.

fotogaleria

A artista, então, casou com o ator Diogo Almeida, que interpretou Orlando na novela"Amor Perfeito", durante o evento. Após o enlace, os dois dançaram coladinhos. Alguns vídeos do momento foram compartilhados por Danni no Instagram.

Além da atriz e Diogo, outros famosos também marcaram presença no arraiá como Carla Cristina Cardoso, Deo Garcez, Solange Gomes, André e Drika Marinho, Douglas Sampaio, Marcos Pasquim, Raquel Nunes e MC Duduzinho.