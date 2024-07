Klebber Toledo, Camila Queiroz e Rômulo Estrela dublam personagens de Transformers: O Início - Divulgação

Publicado 25/07/2024 19:52

Rio - A Paramount Filmes anunciou, nesta quinta-feira (25), que Camila Queiroz, Klebber Toledo e Rômulo Estrela vão dublar, respectivamente, os personagens Megatron, Elita e Sentinel Prime, em "Transformers: O Início". O filme estreia dia 26 de setembro.

Pela primeira vez em animação para o cinema, o longa conta a história de origem de Optimus Prime e Megatron, os maiores rivais da franquia, mas que um dia foram amigos tão ligados quanto irmãos e que mudaram o destino de Cybertron para sempre.

Na versão original, a dupla de protagonistas terá as vozes de Chris Hemsworth ("Thor") e Brian Tyree Henry ("Godzilla e Kong: Novo Império, Atlanta"). Além dos personagens principais, o elenco de dubladores no idioma original está repleto de vozes conhecidas do grande público como Scarlett Johansson, Jon Hamm, Keegan-Michael Key, Steve Buscemi e Laurence Fishburne.

Dirigido por Josh Cooley, conhecido por trabalhos como "Toy Story 4" e o curta "O Primeiro Encontro de Riley", "Transformers: O Início" tem roteiro de Andrew Barrer, Gabriel Ferrari e Bobby Rubio. A produção executiva fica com Steven Spielberg, Oliver Dumont, B. J. Farmer, Zev Foreman, Brian Oliver e Matt Quigg.