Tatá Werneck relembra cliques com a família e brinca com talento de Rafa Vitti para tirar fotosReprodução

Publicado 25/07/2024 16:13

Rio - Tatá Werneck relembrou, nesta quinta-feria (25), uma série de cliques ao lado de Rafa Vitti e da filha do casal, Clara Maria. Em seu Instagram, a apresentadora brincou sobre a necessidade de começar a andar com fotógrafos ao criticar o talento do marido para tirar fotos.

"'TBT' para me lembrar que preciso começar a andar com fotógrafos como as famosas fazem. Todas as minhas fotos recentes parecem ter sido tiradas por um Border Collie", brincou na legenda da publicação se referindo à raça de cachorro.

Rafa Vitti, por sua vez, divertiu os internautas com sua resposta. "Só para o seu conhecimento, os Border Collies são os cães mais inteligentes do mundo. Sendo assim, não tenho dúvidas de que eles fariam fotos bem melhor que eu, por exemplo (que estou mais pra Golden Retriver). Portanto, respeita os dog", disse.

"Boa", comentou um seguidor aos risos sobre a explicação do ator. "Você e Tatá nasceram um para o outro", afirmou uma pessoa. "Pelo menos é a raça mais inteligente", pontuou Fernanda Gentil.

