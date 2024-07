Juliette posa agarradinha com namorado em Noronha - Reprodução

Publicado 25/07/2024 18:56

Rio - Juliette está aproveitando uns dias de descanso em Fernando de Noronha. Em seu Instagram, a cantora publicou diversas fotos da viagem e, em um dos registros, posou agarradinha com o namorado, Kaique Cerveny.

"Noronha", escreveu na legenda da publicação acompanhado de um emoji de coração. Para curtir o dia na praia, Juliette apostou em um conjunto de biquini preto e um vestido longo justinho com listras e transparências.

Nos comentários, os internautas ficaram encantados com as fotos. "Gata", disse Marina Ruy Barbosa. "Vocês dois são lindos demais", ressaltou uma seguidora. "Aproveitem", pontuou outra. "Vocês combinam com a beleza de Noronha", afirmou uma pessoa.

