Atriz Gi Alparone em sua festa de 15 anos - João Reis / Divulgação

Atriz Gi Alparone em sua festa de 15 anosJoão Reis / Divulgação

Publicado 25/07/2024 15:15

Rio - A atriz Gi Alparone, que está em cartaz no filme 'Luccas e Gi em: Dinossauros' ao lado de Luccas Neto, comemorou, na noite desta quarta-feira (25), o aniversário de 15 anos em grande estilo. A artista fez uma super festa no Rio, com direito a shows de artistas famosos e até uma escola de samba.

fotogaleria