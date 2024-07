Gisele Bündchen compartilha momentos especiais na Bahia com a família - Reprodução / Instagram

Publicado 25/07/2024 14:56 | Atualizado 25/07/2024 14:58

Rio - Gisele Bundchen mostrou que está curtindo a Bahia ao lado dos familiares, nesta quinta-feira (25). Nas redes sociais, a modelo abriu um álbum de fotos com alguns momentos especiais da viagem.

"Bahia", escreveu ela na legenda do post, onde mostrou um pouco da culinária local, as paisagens, atividade que fez com a família, além de cliques sozinho dela.Nos comentários, internautas exaltaram a beleza do estado, assim como a beleza de Gisele."A maior tá no Brasil", disse uma fã. "Sempre bela", elogiou mais uma. "A mulher mais linda do universo", afirmou outra.No último domingo (21), a top model comemorou seu aniversário de 44 anos com sua irmã gêmea. Após alguns meses da morte de sua mãe, a famosa resgatou um clique com ela e lamentou sua falta.