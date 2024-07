Ludmilla machuca dedo do pé em brincadeira com irmão - Reprodução

Publicado 25/07/2024 22:31

Rio - Ludmilla revelou, nesta quinta-feira (25), que machucou o pé após brincar com o irmão, Yuri. Em seu story do Instagram, a cantora compartilhou como ficou o estado do seu dedo mindinho depois do acidente e tranquilizou os fãs.

"Vocês não sabem o que aconteceu comigo. Eu joguei futebol com o Vinicius Jr, com Camavinga, um bando de gente fod* e eu não quebrei nenhuma unha. Ontem eu estava brincando, sabe quando tem uma bolinha no chão? Aí fui brincar com meu irmão, olha o que aconteceu com o meu pé", disse Ludmilla ao mostrar o dedo mindinho roxo.

Em seguida, a cantora mostrou um vídeo no hospital indo fazer um raio do dedo. Pouco tempo depois, ela tranquilizou os fãs e deu detalhes sobre o resultado do exame. "Não quebrou, galera. Só deu uma fissura. Relaxem", afirmou. "E ainda ganhei do Yuri de 5 a 0", complementou.