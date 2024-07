Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank - Reprodução do Instagram

Publicado 25/07/2024 14:17

Rio - Giovanna Ewbank, de 37 anos, mostrou aos fãs alguns cliques de suas férias em Orlando, nos Estados Unidos, com a família e amigos. Em uma das imagens, a apresentadora aparece coladinha com o marido, Bruno GaGliasso, e ganha uma mão boba dele. Usando um biquíni nas cores do Brasil, a mamãe de Titi, Bless e Zyan também exibiu o corpo escultural.

Não demorou muito para os internautas comentarem a publicação. "É inevitável não sentir a química de vocês dois. Lindos, lindos", disse um admirador dos artistas. "Giovanna só pode está dormindo no formol!!! Você está cada dia melhor, mulher!", opinou uma terceira pessoa.

Confira: