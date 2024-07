Thais Fersoza celebra 7 anos do filho, Teodoro: ’Amor da nossa vida’ - Reprodução / Instagram

Thais Fersoza celebra 7 anos do filho, Teodoro: ’Amor da nossa vida’Reprodução / Instagram

Publicado 25/07/2024 12:17 | Atualizado 25/07/2024 12:19

Rio - Thais Fersoza, de 40 anos, celebrou nas redes sociais, na manhã desta quinta-feira (25), os 7 anos do filho caçula, Teodoro, um dos frutos do seu casamento com o cantor Michel Teló, 43. Casal também é pai de Melinda, 7. A atriz se declarou para o pequeno e também mostrou como foi a comemoração do aniversário, no tema do desenho Pokémon.



"Ele é o amor da nossa vida! Nosso maior sorriso.. 'para alegrar e multiplicar o amor… o Teodoro é um presente do Senhor..' assim diz a música dele, e assim é! Nosso gurizinho generoso, amoroso que veio com tudo pra completar nossa família e fazer dela a família perfeita pra nós! Sempre atento, preciso, com um senso, discernimento e percepção que sempre chamaram nossa atenção desde pequenininho. Bem resolvido, articulado, divertido, aquele que chega chegando e conquista o espaço e as pessoas com seu jeitinho único e muito característico! Quem conhece sabe bem… Meu amor, que Deus te dê saúde, proteção, sabedoria e bençãos! A gente te ama infinito! Vida da minha vida, nosso amor maior, nosso Teodoro! 7 anos!", escreveu Thais na legenda da publicação. Na sequência de fotos, a família aparece reunida na festinha.

A comemoração contou com um bolo recheado de doce de leite com coco escolhido pelo próprio aniversariante. Balões personalizados e muitos docinhos também fizeram parte da celebração. "Tivemos uma manhã recheada de bolos e esse menino aqui não fez questão de abrir os presentes, está abrindo só agora. O que ele queria mesmo era a mesa do bolo e docinho. Estamos abrindo os presentes só agora depois do café", contou a atriz nos stories do Instagram.

Em seguida, Thais falou sobre uma atitude do filho que a surpreendeu. "Ele que quis cortar o bolo, cortou todos os pedaços, entregou e fez um discurso para cada um conforme ele ia entregando o bolo. Coisa mais amada esse menino, gente", se "derreteu".

Nos comentários da publicação, internautas desejaram felicitações para Teodoro. "Viva esse menino tão lindo e querido! Amamos você!", disse uma usuária do Instagram. "Que família linda e abençoada! Parabéns, Teo! Deus te abençoe sempre", opinou outra pessoa.