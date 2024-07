Monyque Isabella, Pedro Leonardo, Leonardo, Zé Felipe e Matheus Vargas - Reprodução / Instagram

Publicado 25/07/2024 15:40

Rio - Leonardo comemorou seu aniversário de 61 anos na noite de quarta-feira (24), na fazenda Talismã, propriedade do cantor em Goiás. Apesar do sertanejo só fazer aniversário oficialmente nesta quinta-feira (25), a festa contou com a presença de quatro os seus seis filhos: Monyque Isabella, Pedro Leonardo, Zé Felipe e Matheus Vargas.

"Aniversário do nosso véi", escreveu a filha Monyque ao compartilhar uma foto com os irmãos e o pai. Em clima de festa julina, a comemoração foi chamada de Arraiá do Léo



Não estiveram presentes na celebração a influenciadora Jéssica Beatriz Costa, que está de férias na Europa, e o ator João Guilherme.