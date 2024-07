Marcelo Cosme - Reprodução do Instagram

Publicado 26/07/2024 08:33

Rio - Marcelo Cosme publicou um desabafo no Instagram, nesta quinta-feira (25), após ser imitado por Emílio Surita durante o programa "Pânico", da Jovem Pan. O vídeo do momento repercutiu nas redes sociais e o humorista foi acusado de homofobia. O âncora da Globonews disse que não esperava ser alvo de discriminação e ressaltou que o 'crime precisa ser visto como crime'.

"A gente nunca espera ser alvo de discriminação, mesmo que ela esteja ali, sempre como um fantasma para quem é da comunidade LGBTQIA+. A gente também não se acostuma com o preconceito, ainda que ele faça parte do cotidiano. E a gente não pode se conformar nem normalizar seja qual for a forma que ele se apresente, seja a LGBTFOBIA, o racismo, o machismo e/ou qualquer outro tipo. E muito menos entender a discriminação como uma simples piada", iniciou.

"A diversão de uns pode representar e incentivar o soco na rua, a lâmpada na cabeça e outros ataques. A gente precisa evoluir e não retroceder. O crime precisa ser visto como crime. Respeitar cada um e suas diferenças nos une. Não é uma pauta apenas brasileira, é uma necessidade mundial", continuou.

"Eu tenho uma família que me ama, amigos que me respeitam, colegas de trabalho que me apoiam e até desconhecidos que me abraçam. E quem não tem? Quem é calado, abusado, sufocado, morto? É por mim e por estes que sempre vou me posicionar contra qualquer tipo de preconceito. Aquela máxima 'os cães ladram e a caravana passa' me guia. Seguimos! Atentos, vigilantes e com uma boa dose de amor e felicidade! O amor e o respeito são o caminho", concluiu.

Nos comentários, Marcelo recebeu o apoio de diversos famosos. "Perfeito querido, preconceito é crime, e precisa ser punido, para um maior número de pessoas, respeitarem os que não pensam como nós. Como diria meu tio: respeito é bom, e conserva os dentes!", disse Elizabeth Savalla. "Parabéns, querido. Você é um homem íntegro, merece respeito, um excelente profissional e um amigo maravilhoso. Te amamos", afirmou Heloisa Périssé. "O nosso orgulho desespera quem ficou pra trás. Um abraço, querido", comentou Luis Lobianco.