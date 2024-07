Emílio Surita faz imitação de Marcelo Cosme e é detonado - Reprodução de vídeo / Instagram

Emílio Surita faz imitação de Marcelo Cosme e é detonadoReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 25/07/2024 08:34 | Atualizado 25/07/2024 08:47

Rio - Emílio Surita fez uma imitação do jornalista Marcelo Cosme, âncora da Globonews, nesta terça-feira (23), durante o programa "Pânico", da Jovem Pan, e o vídeo repercutiu nas redes sociais. Dona Déa, mãe do humorista Paulo Gustavo, que morreu em 2021, e os internautas acusaram o radialista de homofobia.



"Eu vou assim, andando gostosamente, bem Caetano Veloso, bem GloboNews", disse Emílio, enquanto caminhava pelo estúdio forçando trejeitos. "Estamos aqui na GloboNews... como é que chama aquele cara que faz aquele programa à noite, o simpático?", perguntou. Em seguida, os colegas citaram Cosme enquanto riam.

fotogaleria

O momento viralizou e internautas reagiram. "Marcelo Cosme foi vítima de homofobia hoje por parte de Emílio Surita, apresentador do programa Pânico. Não que seja novidade, mas os ataques homofóbicos foram tão óbvios desta vez que a empresa já mandou um 'foi mal tava doidão' prévio, antecipando um processo judicial", escreveu um usuário do X, antigo Twitter. "Os caras do pânico estão presos em 2004", opinou outra pessoa.Dona Déa também utilizou as redes sociais para defender o âncora. "Estou muito indignada ao ver meu querido amigo, Marcelo Cosme, sendo alvo de ataques homofóbicos na televisão. A homofobia é inaceitável e não tem lugar na nossa sociedade. Quero deixar claro que estamos ao lado do meu amigo neste momento difícil. Todos nós merecemos respeito", declarou.Marcelo Cosme agradeceu o apoio de Dona Déa nos comentários da publicação: "Amo a senhora. Muito obrigado. A senhora e seus filhos são exemplos para todos nós."Após a repercussão, a emissora se retratou. "A Jovem Pan pede sinceras desculpas pelo ocorrido na edição de terça-feira, 23 de julho, do Pânico. O programa fez uma brincadeira muito infeliz citando o nome de Marcelo Cosme. Todavia, a atração não teve nenhuma intenção de discriminar o profissional em questão. Nos comprometemos a não repetir o tratamento descortês ocorrido ontem. A Jovem Pan lamenta o ocorrido e deixa registrada sua admiração pelo trabalho de Marcelo Cosme", disse o comunicado.