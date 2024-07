Claudia Mauro - Reprodução do Instagram

Claudia MauroReprodução do Instagram

Publicado 26/07/2024 09:14

Rio - Cláudia Mauro, de 55 anos, revelou que foi vítima de assédio nos bastidores da "Escolinha do Professor Raimundo", na década de 1990. A atriz, que deu vida à Capitu no humorístico, disse que um ator - já falecido - a fez inúmeros convites para sair e chegou a oferecer dinheiro para ficar com ela. Na época, a artista já estava casada com Paulo César Grande.

fotogaleria

"Eu tive um assédio bem [grave]. Já estava casada com o Paulo César [Grande] e ele já faleceu...Um ator cismou comigo num grau... ele ligava lá em casa com convite para sair. Teve uma vez, em uma carona, que ele falou: 'Eu te pago, quanto você quer para ficar comigo?'", lembrou a artista, que não revelou a identidade do homem, em entrevista à revista "Caras".

Claudia acredita que o ator em questão via nessas propostas uma maneira de conquistar as mulheres, especialmente as mais jovens, e deixa claro que ele não fazia parte do elenco fixo da 'Escolinha', apenas participações. "A pessoa envelhece, mas por dentro ela continua sendo o que sempre foi", opinou.

A artista também comentou que, entre seus 19 e 20 anos, sofria bastante assédio. "[Sofria] assédio direto, nossa. Nunca tomei medida, a gente nem via dessa maneira. Mas, já fui fazer teste para filme que o diretor falava: 'Dá uma viradinha, por favor'. Outro já falou: 'Tem namorado?'. O homem se sentia no direito e ninguém fazia nada, tinha mulher que nem respondia", lembra.

Irmã mais nova do ator André Di Mauro, Claudia disse que a situação só melhorou quando ela casou com Paulo César. "Ele era galãzasso nos anos 1980, um homem grande e famoso. Então, não mexiam comigo."