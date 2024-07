Ex-noiva de Whindersson Nunes, Maria Lina comparece ao show do humorista - Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 26/07/2024 10:23

Rio - A influenciadora digital Maria Lina, de 25 anos, utilizou as redes sociais, na noite desta quinta-feira (25), para compartilhar que compareceu ao show do ex-noivo, Whindersson Nunes, 29. O humorista apresentou seu novo espetáculo, Efeito Borboleta, no Teatro Barueri Praça das Artes, em São Paulo.