Viih Tube com marido Eliezer e a filha Lua de 1 anoLeo Franco/ Agnews

Publicado 26/07/2024 11:29

RIo - Grávida do segundo filho, Viih Tube precisou mudar sua alimentação para evitar que desenvolva diabetes durante a gestação. Em uma publicação feita no Instagram, nesta sexta-feira (26), a influenciadora digital e ex-BBB exibiu o que comeu no café da manhã e disse que tem tido mais fome.



"Agora, preciso seguir uma dieta bem certinha, porque o Ravi está muito grande e para evitar que eu tenha diabetes na gestação. Dessa vez, não estou comendo tão mal, só que sinto muito mais fome e estou comendo muito. Entendi que, mesmo sendo comida e não tranqueira, não eram os melhores alimentos. Então, bora", escreveu Viih Tube.



A influenciadora de 23 anos é casada com o ex-BBB, Eliezer, 34 anos. Os dois são papais de Lua, de 1 ano.