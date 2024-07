Deborah Secco combina visual com a filha em dia de praia durante férias: ’No paraíso’ - Reprodução de vídeo / Instagram

26/07/2024

Rio - A atriz Deborah Secco, de 44 anos, utilizou as redes sociais, na manhã desta sexta-feira (26), para mostrar alguns registros da viagem com a filha, Maria Flor, 8. As duas combinaram o visual para curtirem um dia de praia nas Ilhas Maurício, país africano.



"Chegamos no paraíso", escreveu Deborah no vídeo em que a filha aparece correndo nas areias da praia. "A segunda parte das férias é um descanso das férias. E olha esse paraíso que eu estou", disse a artista, enquanto mostrava o Hotel Lux Belle Mare, onde está hospedada. Para a ocasião, a atriz optou por usar um biquíni laranja neon e óculos escuros. Maria Flor vestiu uma peça parecida em um modelo para crianças na mesma cor.