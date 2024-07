Grávida de Luan Santana, Jade Magalhães faz exames de rotina e conta como está - Reprodução / Instagram

Grávida de Luan Santana, Jade Magalhães faz exames de rotina e conta como estáReprodução / Instagram

Publicado 26/07/2024 12:42

Rio - A influenciadora digital Jade Magalhães, de 31 anos, utilizou as redes sociais, nesta sexta-feira (26), para mostrar um pouco da sua manhã, que incluiu a realização de exames médicos. Grávida do cantor Luan Santana, 33, ela também aproveitou para atualizar os seguidores sobre seu estado de saúde.



"O dia começou com exames de rotina. E sim, está tudo bem!", disse a influenciadora nos stories do Instagram. Na publicação anterior, a criadora de conteúdo tirou uma foto no espelho mostrando o look escolhido para a ocasião. Blusa de gola alta marrom, blazer xadrez, calça jeans, sapato branco e bolsa fizeram parte da composição.