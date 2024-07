Zé Vaqueiro e Ingra Soares celebraram o aniversário do pequeno Daniel - Reprodução / Instagram

Publicado 27/07/2024 10:26

Rio - Zé Vaqueiro e Ingra Soares não deixaram o aniversário de 4 anos do filho Daniel passar em branco, nesta sexta-feira (26). Mesmo em meio ao luto, após perder o caçula Arthur no início deste mês, o casal fez um bolinho para celebrar mais um ano de vida do pequeno.

Nos Stories, do Instagram, o sertanejo compartilhou uma foto da comemoração do aniversário de Daniel e escreveu: "Hoje é o aniversário do meu amor Daniel. Filho, que Papai do Céu lhe proteja e ilumine todos os seus caminhos", desejou ele. "Hoje não podemos fazer uma festa com muita alegria e diversão assim como você é, mas amor carinho e união não faltou. Te amo muito, filho. Seu amigão sempre vai estar presente na sua vida", finalizou.

Ingra também não deixou de celebrar o a data especial do filho. "Filho, eu te amo muito, meu amor. E você merece a festa mais linda e divertida... assim como você é. Só que hoje comemoramos com muito amor e união. Te amamos muito", escreveu ela, que ainda compartilhou uma série de cliques ao lado do pequeno nos Stories.