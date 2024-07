Dennis DJ comemora aniversário antes de show e reúne famosos em baile funk em SP

Rio - São Paulo foi invadido pelo "Baile do Dennis", do Dennis DJ. Na noite deste sábado (27), o artista aproveitou o evento para comemorar o aniversário de 44 anos antecipadamente, já que ele fica mais velho apenas nesta terça-feira (30).

Na festinha, montada no camarim do show, Dennis assoprou as velinhas ao lado da filha Tília e da namorada Najara Izidoro.

Depois da comemoração, o DJ seguiu para o show, que reuniu um verdadeiro time de famosos na plateia. Bruna Griphao, Velaska Popozuda, Bianca Andrade, Blogueirinha, Kéfera e mais curtiram o evento.

