Rio - Zé Felipe, de 26 anos, vive um bom momento profissional e pessoal. Considerado 'uma máquina de hits', o artista goiano celebra o sucesso da música "Desilusão", em parceria com MC Jacaré, que une o sucesso de Bruno e Marrone "Não Tente me Impedir", de 2009, e adianta os novos projetos musicais. O cantor, filho de Leonardo, também fala sobre o título de 'nepo baby', casamento com a influenciadora digital e apresentadora Virginia Fonseca, expectativa da chegada do terceiro filho e muito mais. Confira!

Sua música, 'Desilusão' liderou as paradas de sucesso recentemente. Você já se acostumou em estourar hits, Zé? Porque sempre tem uma canção sua no topo.

Acho que não tem como acostumar, é um reconhecimento do meu trabalho, né? Quando faço uma música coloco uma parte de mim ali e, graças a Deus, o público abraça a minha música. Fico muito feliz e grato pelas conquistas que tenho tido com o meu trabalho.



Estar sempre no topo te traz a responsabilidade de se superar cada vez mais como artista?

Fazer música é sempre uma responsabilidade, estar entre as mais tocadas é consequência de um trabalho em equipe, de muito estudo do mercado, de tendências, de novidades… Existe todo um processo, e a cada lançamento eu e a equipe queremos evoluir como artista, independente se a música chegar entre as mais ouvidas ou não. O público merece sempre o nosso melhor!

Seu canal no YouTube tem mais de três bilhões de visualizações, são mais nove milhões de inscritos, e mais de 300 milhões de plays somente nas cinco faixas mais ouvidas do Spotify. Como se sente em saber que seu trabalho tem um alcance tão grande?

Nossa, não dá nem para ter noção desses números, é extraordinário. Sou um cara grato por tudo aquilo que tem acontecido em minha vida e na carreira, principalmente agora que estamos com a For Vibes Music.



Tem novos projetos profissionais vindo por aí? Pode adiantar algo pra gente?

Têm algumas coisas prontas e outras ainda em produção, temos pensado bastante em um DVD, faz tempo que isso não acontece, né? Acho que tá na hora!



Você já gravou com grandes artistas. Mas tem algum que você ainda deseja dividir os vocais?

Gosto demais da música latina, já pensou o Zé cantando em espanhol? Quem sabe não seja esse um próximo passo… Vou deixar esse suspense aí.



Atualmente, a expressão 'nepo baby' ganhou notoriedade. Trata-se de uma pessoa que tem privilégios por causa de algum familiar. Ser filho do Leonardo te ajudou mais na carreira ou te atrapalhou? Por que?

Ser filho do meu pai é uma grande honra, não tem como eu falar que atrapalhou. Trabalho é trabalho, claro que tem um facilitador de visibilidade e contatos, mas se eu não fizer a minha parte e trabalhar duro de nada adianta. As pessoas acabam colocando expectativa e comparações por isso, mas é algo que a gente não tem dentro de casa.



E como está a expectativa para a chegada do Zé Leonardo? Você está animado para ser pai de menino?

A expectativa tá lá em cima!!! Não vejo a hora de pegar no colo, dizem que é mais tranquilo. Eu estou acostumado com as Marias, vamos ver!

Você é um pai bem babão da Maria Alice e Maria Flor. O que você mais gosta de fazer com elas? Já é um papai ciumento?

Eu amo fazer tudo com elas: brincar, aprontar, comer besteira, dançar, cantar para elas. Mas um dos meus momentos preferidos é quando elas vão me acordar.



Dia dos pais está chegando? Como deseja comemorar a data?

Coloco sempre minha família em primeiro lugar, então esse dia tem que ser com a família reunida. Não sei se vamos para fazenda, porque a Virginia estará na reta final da gravidez. Ela está carregando o meu presente desse ano, o Zé Leonardo.



E como é sua relação com a Virginia? Tem acompanhado o programa dela, no SBT? O que tem achado dela como apresentadora?

A Virginia é o amor da minha vida sem dúvida alguma! Todo sábado é sagrado, às 22h15, todo mundo sentado na sala para assistir, às vezes eu não consigo por conta dos shows, mas depois assisto, também não perco. Sou prova viva do quanto ela está se dedicando para dar o melhor como apresentadora e em tudo que ela faz, e ela vai ainda mais longe, tenho certeza.