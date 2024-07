Deborah Secco faz viagem de férias com a filha - Reprodução /Instagram

Deborah Secco faz viagem de férias com a filhaReprodução /Instagram

Publicado 27/07/2024 11:14

Rio - Deborah Secco entrou em uma brincadeira do Instagram e compartilhou com os seguidores algumas características dela como ser humano, neste sábado (27). Nos Stories, a atriz selecionou os tópicos em que sua personalidade se encaixa melhor.

fotogaleria

Segundo Deborah, ela é um ser humano mais paciente e tranquilo. No tópico 'sério' X 'engraçado', a atriz se encaixa nas duas características. Diferente do esperado de uma pessoa pública, ela se descreve como alguém tímida.

A atriz ainda se descreveu como alguém lenta, indecisa, preguiçosa, positiva, segura, organizada, cuidadosa, sonhadora, caseira e confiante. Para ilustrar a brincadeira, Deborah escolheu um boomerang de biquíni laranja e usou a mesma cor para assinalar os tópicos.

Mais cedo, que está de férias nas Ilhas Maurício, na África Oriental, com a filha Maria Flor, de 8 anos, posou com a pequena na praia e compartilhou que se deliciou com um sorvete para se refrescar. Antes das do destino paradisíaco, mãe e filha estavam no Quênia, onde aproveitaram safáris e a vida selvagem africana.