Leandra Leal mostra festa de aniversário da filha mais velha, JuliaReprodução / Instagram

Publicado 29/07/2024 08:45 | Atualizado 29/07/2024 08:55

Rio - Leandra Leal, de 41 anos, utilizou as redes sociais para mostrar alguns registros da festa de aniversário da filha mais velha, Julia, com o ex-marido, Alê Youssef, 49. A primogênita completou 10 anos na última segunda-feira (22) mas a celebração aconteceu neste domingo (28), com o tema do filme "Divertida Mente"."É muito linda", se "derreteu" a atriz nos stories do Instagram, ao mostrar a filha arrumada para a comemoração. O look da pequena foi inspirado no personagem "Raiva" da animação. Para a ocasião, ela fez tranças em tons de ruivo e loiro.