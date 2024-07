Duda Reis anuncia sexo e nome do bebê - Reprodução de vídeo

Publicado 29/07/2024 08:57 | Atualizado 29/07/2024 09:02

Rio - Grávida, Duda Reis compartilhou alguns momentos de seu chá revelação, no Instagram, neste domingo (28), e contou aos fãs que espera uma menina. A bebê se chamará Aurora e é fruto do relacionamento da influenciadora digital com Du Nunes.

"Minha filha, como você foi esperada por todos nós. Eu sempre soube que era você. Nossa princesa, Aurora!", escreveu Duda na legenda do vídeo, em que ela e o marido aparecem abrindo uma caixa enorme com balões na cor rosa. Os dois vibraram com o momento e se abraçaram.

A influenciadora e o cabeleireiro Du Nunes se casaram em novembro de 2023 em uma cerimônia chique e intimista.