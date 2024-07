Bruna Biancardi e a filha Mavie de nove meses - Reprodução / Instagram

Bruna Biancardi e a filha Mavie de nove meses

Publicado 29/07/2024 10:37

Rio - Bruna Biancardi de 30 anos falou sobre maternidade e revelou os planos para o aniversário de um ano da filha, Mavie, de nove meses, fruto de seu relacionamento com o jogador Neymar Jr de 32, durante uma interação com os seguidores no Instagram, nesta segunda-feira (29).

"Como está a ser sua experiência como mãe?", questionou uma internauta. "Melhor experiência da minha vida. Fico me perguntando como vivi tantos anos sem esse amor", respondeu Bruna, compartilhando uma foto com a pequena Mavie no colo.

Uma outra seguidora perguntou se a modelo pretende fazer festa de 1 ano da filha. "Sim, mas até agora só temos o tem, esperando para definir a data e, depois disso, o restante", afirmou a influenciadora.

Bruna ainda recuperou um vídeo de quando descobriu a gravidez de sua primogênita: "Descobri no banheiro, com a Bianca Coimbra [comadre de Neymar]". Outra curiosidade foi se ela fez alguma surpresa para Neymar ao contar da gravidez. "Não consegui fingir muito bem, porque como estávamos tentando, ele já estava com isso na cabeça."

Mavie é a segunda filha de Neymar, nasceu em 6 de outubro de 2023, na maternidade São Luiz Star, em São Paulo. O atacante do Al-Hilal ainda é pai de Davi Lucca, de 12 anos, e Helena, sua caçula de menos de um mês.