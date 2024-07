Nana Caymmi - Reprodução de vídeo / Instagram

Nana Caymmi Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 29/07/2024 11:41

Rio - Considerada uma das maiores vozes da MPB, Nana Caymmi segue internada na na Casa de Saúde São José, na Zona Sul do Rio de Janeiro e sem previsão de alta. A cantora de 83 anos deu entrada na unidade de saúde, na madrugada de sexta-feira (26), por causa de uma arritmia cardíaca.

O boletim médico de Nana, do último sábado (27), informa que ela está na unidade coroniana da casa de saúde. "A cantora Nana Caymmi foi atendida na Emergência da Casa de Saúde São José na madrugada desta sexta-feira (26), com quadro de arritmia cardíaca, e segue internada na Unidade Coronariana, sem previsão de alta", afirma o comunicado.



Longe dos palcos, Nana retomou as gravações este ano após um intervalo de quatro anos. Em abril, o cantor e violonista Renato Braz a convidou para participar de uma faixa do álbum 'Canário do Reino', lançado neste mês. A dupla gravou a canção na casa de Nana.