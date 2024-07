Scheila Carvalho impressiona ao exibir físico sarado - Reprodução / Instagram

Scheila Carvalho impressiona ao exibir físico sarado Reprodução / Instagram

Publicado 29/07/2024 15:33

Rio - Scheila Carvalho, de 50 anos, surpreendeu os seguidores ao postar em seu Instagram um vídeo treinando na academia nesta segunda-feira (29). A dançaria estava de top e shortinhos, e com uma energia para o início da semana.

fotogaleria

Na legenda da publicação: "Segredo é ser constante ! 1% melhor a cada dia! Respeitar o processo para alcançar a sua melhor versão." Nos comentários, os internautas fizeram seus elogios. "Perfeita belíssima", "Maravilhosa perfeita que Deus te abençoe grandiosamente", "Minha inspiração".

Scheila Carvalho ficou conhecida por ser dançarina do É o Tchan. Ela é casada com o cantor Tony Salles, com quem tem uma filha, Giulia Costa, de 14 anos.