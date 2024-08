Antes e depois das cirurgias plásticas de MC Mirella - Reprodução / Instagram

Publicado 31/07/2024 22:52 | Atualizado 31/07/2024 22:55

Rio - MC Mirella usou as redes sociais para mostrar o resultado das cirurgias plásticas combinadas que fez há uma semana . No Instagram, nesta quarta-feira (31), a funkeira publicou um vídeo mostrando o antes e o depois imediato, ainda na sala de cirurgia. Ela revelou que fez uma lipo natural barriga negativa com tecnologia de argoplasma, mais mamoplastia com prótese 330ml e uma lipoenxertia glútea