João Gomes ganha festa surpresa para seu aniversário de 22 anos - Reprodução / Instagram

João Gomes ganha festa surpresa para seu aniversário de 22 anosReprodução / Instagram

Publicado 31/07/2024 18:58 | Atualizado 31/07/2024 19:04

Rio - João Gomes completou 22 anos nesta quarta-feira (31) e ganhou uma festa surpresa da família e amigos. O cantor e compositor pernambucano, que acumula mais de 9 milhões de ouvintes mensalmente nas plataformas de streaming, também recebeu o carinho de diferentes artistas nas redes sociais.

fotogaleria

"22 anos hoje… Deus, obrigado", ele escreveu no Instagram. Continuou a legenda contando o que deseja para seu futuro: "Sei que preciso amadurecer muito ainda, aprender muita coisa… mas tudo que estou vivendo hoje é fruto de uma oração que foi ouvida. Meus pais, avós, meus amigos, obrigado por tudo. Tudo que sou hoje é o fruto do esforço de muitas pessoas que quiseram me ajudar. Que Deus me dê sempre muita força e muita fé pra inspirar cada vez mais essas pessoas. E pra saber agradecer toda vez que o sol cruza o céu e temos um novo dia pra lutar…".

Nos comentários famosos o parabenizaram. "Te amo! Você merece tudo de bom na sua vida meu irmão", disse o cantor de trap Veigh. Mais um do ramo da música, Nadson, deu felicitações: "Feliz aniversário, irmãozinho! Deus te abençoe". Até Gil do Vigor disse umas palavras: "Parabéns, meu amigo". Além deles, vários outros artistas como Lulu Santos e Xand Avião postaram stories desejando "feliz aniversário" ao pernambucano.

Fãs também demonstraram carinho pelo cantor de piseiro. "Nosso vaqueiro favorito! Que Deus abençoe a sua vida e da sua família grandemente, João! Muita saúde e sucesso! Merecedor demais", disse uma. "Parabéns, João. Você é inspiração para muitas pessoas. Muita saúde, muitas felicidades, você mora no coração. Meus parabéns", desejou mais uma. E outro seguidor expressou: "Feliz vida, meu irmão! Deus lhe abençoe imensamente".

Sua esposa, Ary Mirelle, de 22 anos, com quem tem o filho Jorge, de seis meses , também deixou um comentário na publicação: "Feliz aniversário, amor. Eu te amo". A família organizou uma surpresa e as reações de João Gomes ao ver a festa foram gravadas e postadas nos stories do Instagram do cantor pela equipe.

João Gomes nasceu em Serrita, Pernambuco, e iniciou a carreira em 2019, quando tinha 18 anos, compartilhando suas músicas na internet. Ele começou a ser reconhecido após sua canção "Meu Pedaço de Pecado" viralizar no TikTok. O cantor já lançou cinco álbuns e tem mais de 40 singles, incluindo parcerias com artistas como Felipe Amorim, Vanessa da Mata e até Padre Marcelo Rossi.