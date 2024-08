Gracyanne Barbosa entra em clima olímpico e relembra esportes que já praticou - Reprodução / Instagram

Publicado 31/07/2024 19:29

Rio - Envolvida pelo clima dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, Gracyanne Barbosa usou as redes sociais para compartilhar alguns registros de esportes que ela já praticou. Nostálgica, a modelo listou as modalidades que já fez aula nos Stories, do Instagram, nesta quarta-feira (31).

Entre os esportes olímpicos praticados por Gracyanne estão o vôlei, a ginástica artística e o boxe. "Você sabia que eu já joguei vôlei profissional por muitos anos?", perguntou ela para os seguidores. A modelo mostrou alguns registros da época, mas revelou não ter muitas fotos.

Em seguida, ela contou que já fez aulas de ginástica artística há alguns anos, mas que, embora tenha se apaixonado pelo esporte, não pôde dar continuidade devido as constantes viagens à trabalho que fazia na época.

"Sempre gostei de aprender coisas novas. Lembro que eu passava, olhava a galera, e até crianças, praticando e ficava pensando: será que eu consigo? Será que aguento? Até que resolvi fazer uma aula experimenta e fiquei apaixonada. Fiquei muito chateada por não conseguir dar continuidade às aulas", escreveu.

Gracyanne, que falou sobre a época em que se arriscou no boxe, ainda lembrou de sua participação no quadro "Saltibum", do Caldeirão do Huck. "Até hoje não sei como tive coragem, mas amei participar e depois queria até fazer aulas de salto", contou.

"Postei alguns momentos aqui, de aulas que fiz. Momentos que amo recordar. Todos nós temos algo a aprender, não importa idade, gênero ou classe social. O esporte transforma vidas! Busque algo que goste, tente uma, duas, três vezes até encontrar aquele que gosta. Não tenha vergonha de aprender! Todos podem começar e arrasar naquilo que se dedica. Agora deu vontade de voltar a fazer todas essas aulas", riu ela após o pequeno texto motivacional.