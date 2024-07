Fãs de Sandy lotam perfil do médico Pedro Andrade após notícia de affair viralizar - Reprodução/Instagram

Publicado 31/07/2024 13:41

Rio - Apontado como novo affair de Sandy, o médico nutrólogo Pedro Andrade não para de ganhar seguidores no Instagram e recebe elogios de fãs da cantora nas redes sociais. "Esse que é o gato da Sandy?", perguntou um seguidor. "A lenda dessa paixão faz sorrir ou faz chorar?", brincou outro internauta sobre a letra da música "A Lenda".

Muita gente também achou a beleza de Pedro parecida com a do ator Cauã Reymond e comentou. "Nossa é o clone do Cauã, muita boa sorte, dessa vez Sandy teve bom gosto, sejam felizes", disse uma seguidora.

Pedro é dono de uma clínica no Jardim Paulista em São Paulo, médico formado na Universidade cidade de São Paulo, doutorando em Genômica pela USP e pós-graduado em Nutrologia e Medicina Preventiva. Além disso, ele tem cursos de extensão em Nutrigenômica na Universidade da Carolina do Norte e Mind and Body Medicine em Harvard.

O médico já namorou a campeã do "BBB 14", Vanessa Mesquita. O romance começou em julho de 2015 e o término aconteceu em fevereiro de 2017. "“Terminamos por incompatibilidade de ideais. Cada um foi em busca do que tem como prioridade na sua vida. Estou cuidando muito do meu lado espiritual, meditando e fazendo yoga. Acho que a gente tem sempre que procurar evoluir. Graças ao meu namoro, eu evolui bastante como pessoa. É um ciclo que se fechou e um novo está se abrindo”, contou ela na ocasião à revista Quem.

Sandy não assume um relacionamento publicamente desde o fim do seu casamento com Lucas Lima, em setembro de 2023. A reportagem do DIA tentou confirmar o novo romance da cantora com a assessoria, mas não obteve retorno até o momento.