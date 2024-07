Claudia Alencar recebe alta do hospital - Reprodução/Instagram

Publicado 31/07/2024 14:59 | Atualizado 31/07/2024 15:02

Rio - A atriz Claudia Alencar, 74 anos, recebeu alta do Hospital Placi Barra, nesta quarta-feira (31). Ela estava internada desde 21 de junho quando passou por uma revisão da cirurgia da coluna, realizada no dia 13 de junho.

"Atualmente, está ativa e livre para realizar suas atividades de vida diária". diz a asssessoria. Mesmo após a alta, Claudia seguirá com fisioterapia ambulatorial para manter os ganhos adquiridos ao longo da internação no hospital. Durante a internação, segundo a assessoria, o quadro evoluiu com bom resultado motor e funcional, e, atualmente, a atriz caminha de forma independente. Claudia foi aos poucos retomando suas atividades e participou da comemoração do seu aniversário , da festa junina do hospital e permaneceu com seus ensaios para seu próximo trabalho."Atualmente, está ativa e livre para realizar suas atividades de vida diária". diz a asssessoria. Mesmo após a alta, Claudia seguirá com fisioterapia ambulatorial para manter os ganhos adquiridos ao longo da internação no hospital.

Primeira internação

Claudia Alencar deu entrada no hospital em dezembro do ano passado para tratar complicações de uma infecção bacteriana após uma cirurgia de coluna. No dia 27 de março, ela foi transferida para o Hospital Placi Barra para um tratamento de reabilitação.



A atriz recebeu alta no dia 6 de junho, mas precisou voltar para o hospital no dia 13 de junho, onde novamente passou por uma cirurgia na coluna após sentir fortes dores.