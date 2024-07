Simony e Preta Gil compartilham registros juntas e amigos celebram cura: 'Guerreiras' - Reprodução / Instagram

Simony e Preta Gil compartilham registros juntas e amigos celebram cura: 'Guerreiras'Reprodução / Instagram

Publicado 31/07/2024 11:30

Rio - Simony, de 48 anos, e Preta Gil, 49, compartilharam nas redes sociais, na noite desta terça-feira (30), um registro juntas. Elas se encontraram na renovação de votos do cantor Péricles com a mulher, Lidiane Faria , no Palácio Tangará, em São Paulo. As cantoras, que venceram a batalha contra o câncer no intestino, receberam mensagens de amigos e internautas celebrando a saúde e a cura de ambas."Preta Gil, eu te amo e ponto. Obrigada, Deus, por nós", escreveu Simony na legenda da publicação. Na foto, as duas posaram sorridentes e abraçadas. "Te amo", retribuiu a filha de Gilberto Gil nos comentários.Seguidores e amigos também reagiram a publicação. "Duas verdadeiras guerreiras e ainda por cima maravilhosa de lindas", elogiou uma usuária das redes sociais. "Que legal esse encontro. Que orgulho da travessia de vocês", expressou o empreendedor Horacio Brandão. "Lindas e maravilhosas! Orei muito pela recuperação de vocês duas", revelou uma terceira pessoa.Simony descobriu o câncer de intestino em junho de 2022, e, segue em tratamento , precisando passar por imunoterapia para evitar o retorno da doença. Em janeiro 2023, Preta foi diagnosticada com um tumor maligno no mesmo órgão. Em dezembro do mesmo ano, ela contou que estava em remissão