Mãe de Marília Mendonça se pronuncia sobre rejeições de convite para tributo à filha Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 31/07/2024 10:09

Apesar do pronunciamento, a empresária compartilhou uma frase nos stories do Instagram e deixou de seguir a dupla sertaneja no Instagram, o que chamou a atenção dos internautas. "São nos momentos que mais precisamos que descobrimos os verdadeiros amigos e conhecemos com quem realmente podem contar".Vale lembrar que as duas eram muito amigas da "Rainha da Sofrência" e tinham projetos musicais juntas. Durante o "Fofocalizando", do SBT, o colunista Leo Dias explicou o motivo da decisão. "A Maiara diz que não tem condições emocionais de pisar naquele estádio para cantar Marília Mendonça sem a Marília. Ela diz que não tem condições psicológicas de fazer isso e decidiu não cantar", contou o jornalista.No entanto, a atitude desagradou o irmão de Marília, João Gustavo, que também deu "unfollow" nas cantoras. "É bem óbvio, né? Parei de seguir outros artistas que foram travados de participar. Nesse momento vemos quem é quem, quem está com a gente, quem abraça e quem quer fazer com que esse legado da Marília continue", declarou ao programa da emissora de Silvio Santos.