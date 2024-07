Marília Mendonça e o irmão, João Gustavo - Reprodução

Marília Mendonça e o irmão, João GustavoReprodução

Publicado 30/07/2024 20:55

Um show em homenagem à Marília Mendonça está causando um grande mal-estar entre a família da cantora e a dupla Maiara & Maraisa. Após a divulgação do line-up do evento, que acontecerá em outubro no Allianz Parque, em São Paulo, os fãs notaram a ausência das sertanejas, gerando especulações. João Gustavo, irmão da famosa, então resolveu se pronunciar.



O tributo, anunciado com nomes como Alok, Jão, Ludmilla, Luísa Sonza, Luiza Martins, Murilo Huff, Péricles, Xamã, Yasmin Santos e Zé Neto & Cristiano, surpreendeu ao não confirmar a presença de Maiara & Maraisa e Hugo & Guilherme, amigos próximos da Rainha da Sofrência. Fãs atentos também notaram que João Gustavo havia deixado de seguir as gêmeas nas redes sociais, levantando mais suspeitas.



Em entrevista ao programa "Fofocalizando" desta terça-feira (30), João Gustavo não poupou palavras sobre a situação. "É bem óbvio, né? Parei de seguir outros artistas que foram travados de participar. Nesse momento vemos quem é quem, quem está com a gente, quem abraça e quem quer fazer com que esse legado da Marília continue", afirmou.



João Gustavo continuou, expressando sua frustração. "Muitas pessoas vão achar que a família está errada, mas estamos acostumados a tomar porrada de tudo quanto é lado. Não foram só Maiara e Maraisa que estavam confirmadas e desistiram. Hugo e Guilherme também estavam confirmados e foram travados pelo escritório", revelou.

Em defesa das gêmeas, o apresentador Leo Dias informou que as irmãs decidiram não participar especialmente pela saúde mental de Maiara. A cantora teria afirmado não ter condições psicológicas de fazer o show, "por toda carga emocional que o palco do festival traz", já que o projeto “As Patroas” foi lançado com Marília em 2021 no Allianz Parque. Hugo & Guilherme não teriam comentaram o caso.