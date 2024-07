Pipo Marques e Mari Gonzalez - Reprodução/Instagram

Publicado 30/07/2024 20:25

Pipo Marques agitou as redes sociais nesta terça-feira (30) ao aparecer em um vídeo só de toalha fazendo uma dancinha. O cantor, filho de Bell Marques, começou a gravação abrindo uma torneira e molhando seu celular. "Magicamente", o aparelho começa a tocar "Adeus Cabaré", música gravada com seu irmão, Rafa.



Em seu Instagram, o famoso compartilhou o vídeo que teria intenção de divulgar o lançamento. "Quando o celular molha e começa a mexer sozinho", brincou Pipo na legenda. "Esse celular sabe das coisas!", completou aos risos. A música inclui o trecho: "Adeus, cabaré. Agora tenho namorada e o amor dela é de graça. Adeus, cabaré. Quem me tirou dessa noitada merece aliança dourada".



Mari Gonzalez, namorada de Pipo e ex-BBB, não perdeu a chance de entrar na brincadeira e comentou: "Acabou ou não acabou o cabaré?", escreveu ela, acompanhando com emojis de risos. "Acabou de começar", rebateu Pipo, atiçando a amada. A influenciadora então retrucou com bom humor: "Cabaré abriu tarde hoje (risos)".



Vale destacar que o relacionamento de Mari e Pipo está cada vez mais sério. Recentemente, a ex-sister viajou com a família do cantor. Bell Marques, em entrevista à imprensa, revelou que aprova o namoro. Após confessar que ele e a esposa deram sorte com as noras, afirmou que ambos estão muito felizes com a chegada da famosa.