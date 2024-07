Jojo Todynho e Cariúcha - Foto: Reprodução

Jojo Todynho e CariúchaFoto: Reprodução

Publicado 30/07/2024 16:41 | Atualizado 30/07/2024 16:46

Após Cariúcha detonar Jojo Todynho no progrma “De Frente com Blogueirinha”, a cantora se pronunciou nas redes sociais. A famosa refletiu sobre que o ódio é a pior coisa que uma pessoa pode nutrir sobre a outra e teria ameaçado a apresentadora. Além disso, ela pediu que ex-Fazenda a deixe em paz.



Em seus stories do Instagram, a funkeira não buscou rebater fogo com fogo, mas fez uma reflexão. “As pessoas levam as coisas na brincadeira e elas não conhecem as outras. A pior coisa que a gente pode nutrir dentro dos outros é o ódio, ainda mais o ódio movido à nada, à troco de nada”, iniciou.



Em seguida, a funkeira deu a entender que prezava pela paz. “Alessandra [verdadeiro nome de Cariúcha], deixa eu falar uma coisa pra você aqui. De todo meu coração, com toda a sinceridade do mundo! Pare! Pare!”, pediu ela.



Porém, a famosa continuou com uma suposta ameaça velada. “Porque não vai ser legal o dia que a gente bater de frente. Porque eu não te conheço, nunca fiz nada pra você. Você não tem motivo algum pra fazer o que você faz!”, afirmou. . “Essa a última vez que venho aqui te responder por algo, pare!”, disparou.



Por fim, Jojo Todynho fez um apelo aos seguidores. “Vocês da internet não fiquem fomentando e nutrindo dentro das pessoas ódio gratuito. Porque não vai ser legal, vai ser horrível. Nós não temos noção do que o ser humano é capaz de fazer”, alertou.



Para quem não acompanhou, Cariúcha detonou a cantora durante bate-papo com Blogueirinha. “Ela não tem mais carreira, ela nunca teve”, garantiu a famosa em relação à campeã de A Fazenda.

VEJA: Após Cariúcha alfinetar Jojo Todynho no “De Frente com Blogueirinha”, Jojo pede para ela para;



“Não vai ser legal o dia que agente se bater de frente, pare.” #DeFrenteComBlogueirinha pic.twitter.com/oxwu4hQEJw — Hora da Fofoca (@horadafofocatv) July 30, 2024